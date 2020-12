DJ Rennan da Penha faz pouco caso de pandemia e lota show no Rio de Janeiro · .

O DJ Rennan da Penha promoveu um show lotado no Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (27). O músico esteve em uma casa de shows para tocar em um evento especial de fim de ano. No Instagram, ele compartilhou vídeos da festa e demonstrou não se importar com a pandemia do novo coronavírus.

Em uma das gravações, Rennan canta um trecho da música Modo Turbo, que produziu em parceria com Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar. Em seguida, ele solta a seguinte frase: “Pau no cu do mundo”.

A cena deixou muitos internautas revoltados visto que a atitude do funkeiro vai contra todas as orientações das autoridades de saúde para conter o avanço do coronavírus. Além da aglomeração, as pessoas que estavam no local não faziam o uso de máscaras.

Rennan da Penha não é o primeiro –e não será o último– artista a burlar as regras de isolamento. Nomes como Gabriela Pugliesi, Carlinhos Maia e Neymar já ganharam fama de irresponsáveis após atitudes inadequadas durante a quarentena.

Confira o vídeo e algumas das reações dos internautas:

Primeiro Djonga, depois Rennan da Penha… só decepção. Se dizem lideranças sociais, representantes da favela e expõe o povo à aglomeração? Pra mim é hipocrisia. Do imbecil do Carlinhos Maia não espero nada, porque sempre foi um imbecil narcisista, mas ver ícones nessa… https://t.co/ndlePGeu4D

— 💭𝐈𝐒𝐀𝐂 𝐌𝐎𝐓𝐀 (@motaisac) December 27, 2020

Bolsonaro

Rennan da Penha

Neymar

Carlinhos (quem é?) Maia O egoísmo e a falta de noção para viver em sociedade reina nessas pessoas. Que tenham o pior destino possível.

— Vini 🌹⚫🔴 (@ViniFla1990) December 27, 2020

Depois de Carlinhos Maia e Neymar, Rennan da Penha fazendo show lotado. É o que eu digo: falta de senso coletivo, egoísmo e escrotidão tem em todo lugar. Não são exclusividade de grupelhos definidos. É muito mais que bolsonarismo, petismo, novismo, psolismo etc. É caráter.

— Thallys Bruno Almeida (@ThallysBAlm) December 27, 2020

Neymar Júnior e Rennan da Penha os dois piores homens do mundo

— rl. 🌿🌴🎮🤿🚩✌🏽🐒👷🏽‍♂️ (@dr7go_) December 27, 2020