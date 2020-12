Documentário exibe Anitta comemorando título da Libertadores do Flamengo

Em 2019, o Flamengo fez uma temporada histórica marcada pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. A cantora Anitta, que já declarou ser torcedora do Botafogo em algumas ocasiões, relatou em seu documentário como comemorou o título Rubro-Negro e viralizou na web.

Na edição da Libertadores 2019, a final foi realizada pela primeira vez em jogo único e campo neutro, com sede no Peru. Anitta foi convidada para cantar antes duelo entre Flamengo e River Plate (ARG). No documentário, é exibido um trecho onde a cantora comemora a notícia do título Rubro-Negro junto com funcionários do aeroporto, antes de retornar ao Brasil.

Confira abaixo: