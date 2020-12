Documentários para entender o Sistema Prisional Brasileiro

O sistema prisional brasileiro acaba sendo reconhecido principalmente pelas suas deficiências. Está presente nas pautas governamentais, contudo, faltam investimentos na área para colher resultados significativos.

Além disso, diversos outros problemas se associam com o sistema prisional brasileiro, como a justiça, segurança pública e direitos humanos.

A realidade do sistema prisional brasileiro poderá aparecer em provas de concursos públicos, vestibulares e Enem. Por isso, selecionamos documentários importantes sobre o tema que podem auxilia-lo.

Documentários sobre o Sistema Prisional Brasileiro

Veja as dicas de documentários sobre o sistema prisional brasileiro:

Tortura e Encarceramento em Massa no Brasil (2015)

O curta foi dividido em duas partes, na qual a primeira delas denominada “A Tortura como Política do Estado” retrata as novos mecanismos de tortura dento do sistema prisional brasileiro.

Já a segunda parte, intitulada “As Mulheres e o Cárcere”, fala sobre as torturas a que as mulheres presas estão sujeitas. O documentário foi promovido pela Pastoral Carcerária.

Sem pena (2014)

O documentário aborda a questão do sistema prisional brasileiro, demonstrando seus preconceitos, limitações e desafios.

Desse modo, o filme dirigido por Eugenio Puppo, demonstra a vida precária nas prisões do Brasil, tal qual os medos e equívocos que aterrorizam a realidade penitenciária.

Pelo Direito de Recomeçar (2013)

O lançamento do filme aconteceu pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins em 2013, e busca abordar a realidade das prisões do estado.

Ademais, busca conscientizar a sociedade de modo geral sobre o tema da ressocialização no Brasil. O documentário também apresenta saídas para os problemas relatados e reinserir os presidiários na sociedade através do trabalho.

Juízo (2007)

Esse documentário acompanha a trajetória de jovens de baixa renda e menores de 18 anos, entre o momento da prisão e o julgamento por roubo, tráfico, homicídio.

A filmagem das sequências ocorreu em audiências reais e nas visitas ao Instituto Padre Severino, local que abriga menores infratores. Além disso, o filme busca demonstrar como funciona na prática o sistema prisional brasileiro.

Justiça (2004)

O filme retrata o dia-a-dia em um Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, incluindo o cotidiano dos funcionários como promotores, defensores públicos e juízes.

Além disso, retrata pessoas que estão de passagem como réus, expondo as mazelas e a situação precária do sistema prisional brasileiro.

E então, gostou das dicas?

