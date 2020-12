Doença misteriosa causa 345 internações e 1 morte na Índia

Este ano não está sendo nada fácil no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. No início de 2020, 11 pessoas pereceram após o vazamento de gás químico de uma fábrica próxima à cidade de Visakhapatnam. Além disso, a região registrou mais de 871 mil casos de covid-19 até o momento, que levaram a 7 mil fatalidades.

E agora, uma doença misteriosa hospitalizou pelo menos 345 indivíduos e causou uma morte, com todos apresentando sintomas que incluem náuseas, convulsões e perda de consciência. O falecido era um homem de 45 anos que havia sido hospitalizado com enjoo e um quadro semelhante a epilepsia e morreu neste domingo (06).

O surto se concentra na cidade de Eluru, e todos os afetados testaram negativo para coronavírus, assim como não apresentaram sinais de outro tipo de contaminação viral.

N. Chandrababu Naidu, antigo ministro-chefe de Estado e líder da oposição, acusou o governo de estar lidando com a situação de forma precária, sugerindo que a causa possa ser uma contaminação no sistema de abastecimento de água.

With more than 250 people now affected, the situation in #Eluru is worsening. I demand an impartial, full-fledged inquiry into the incident. Floods, cyclone or healthcare, the YSRCP Govt has been caught napping in emergency situations. (1/3)

