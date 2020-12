Doente, Fedora troca roupa de grife por camisa de força; entenda · .

Obcecada pelas redes sociais de forma doentia, Fedora (Tatá Werneck) acabará trocando roupas de grife por uma camisa de força em Haja Coração. Na novela das sete da Globo, a influenciadora digital terá um surto psicótico tão forte que obrigará Lucrécia (Claudia Jimenez) a internar a sobrinha em uma clínica psiquiátrica.

Quando a mulher Leozinho (Gabriel Godoy) começar a destruir tudo na mansão dos Abdala após descobrir que sua fama está caindo e que nem sua inimiga, Estelinha Salgado (Julia Faria), quer saber dela, a família sedará a herdeira para controlá-la.

A blogueira acordará já na clínica psiquiátrica, com o marido e a tia a encarando. “Oi, Fefê, você tá bem, Fefê?”, perguntará a irmã de Teodora (Grace Gianoukas). “Estou, só tô com um pouquinho de sono”, dirá uma dócil Fedora. “Você passou um pouquinho mal e teve que tomar um remedinho para se acalmar”, explicará Leozinho.

“Mas onde é que eu tô? Essa parede cafona, branca”, debochará a filha de Aparício (Alexandre Borges). “Você tá numa clínica psiquiátrica. Seu pai não tem nada a ver com isso, ele nem sabe que você tá aqui. Fomos nós que trouxemos você para a clínica”, avisará a mulher de Agilson (Marcelo Médici).

“Não, foi o babo, sim. Porque o Babo deve querer ficar com a minha parte na herança e aí fez alguma coisa pra me interditar”, constatará a maluca.

Fora de controle

Em seguida, a mimada questionará o que as pessoas estão falando dela nas redes sociais, incluindo Estelinha Salgado. “O que ela está falando de mim? Deve estar me xingando, né? Dizendo que eu fiquei maluca, que fiquei ‘lelé’, que troquei camisa de grife por camisa de força”, resmungará a patricinha.

Entretanto, o malandro interpretado por Gabriel Godoy responderá que a rival não está falando dela, causando mais um episódio de surto psicótico em Fedora nas cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 23 de dezembro.

Escrita por Daniel Ortiz, Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora devido à pandemia da Covid-19, que paralisou os trabalhos inéditos em março.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

