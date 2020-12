Dois dias após demissão da RedeTV!, Netinho é contratado pela Rede Brasil · .

Dois depois de ter sido demitido da RedeTV!, Netinho de Paula foi contratado pela Rede Brasil de Televisão. Na empresa anterior, o pagodeiro apresentava um programa aos domingos, em um horário que ele alugava na grade. No entanto, o acordo foi rompido de forma unilateral após o cantor ter dito que estava intermediando a venda da emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

Nesta quarta-feira (9), a Rede Brasil confirmou a volta de Netinho, empresa em que também comprava espaço. O sambista havia perdido o seu horário para o apóstolo Valdemiro Santiago no último mês. Agora, fora da RedeTV!, ele retorna à programção na antiga casa já no domingo (13), em horário ainda a ser definido.

“Não deu nem tempo de lamentações, apenas comemorações! Netinho de Paula agora é o mais novo contratado da Rede Brasil de Televisão. Netinho estreia na grade da emissora com uma hora e meia de duração, e a partir de janeiro o programa passa para duas horas”, avisou a empresa.

Netinho de Paula admitiu ao site NaTelinha na última segunda-feira (7) que estava participando de conversas com grupos de investidores que tinham interesse em comprar a RedeTV!. Incomodada com o que classificou como “inverdades”, a emissora rompeu o acordo com o cantor.

O apresentador do É da Gente se irritou com a decisão da empresa. “Achei a nota intempestiva porque o programa não tem nada a ver com o recebimento do grupo que eles conversaram. Meus advogados vão tratar sob o aspecto legal”, prometeu ele, em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

A Rede Brasil de Televisão, que está disponível em sinal digital aberto em 10.1, informou que o programa de Netinho continuará o mesmo e ainda há a previsão de ganhar mais tempo no próximo ano. “Os quadros Dia de Princesa, Banco da Gente e os musicais estão garantidos e com certeza em 2021 vem muitas novidades”, afirmou a Rede Brasil.

A edição que será colocada no ar no domingo (13) é a que seria apresentada na RedeTV!. As chamadas já estavam sendo exibidas pela emissora e foram compartilhadas por Netinho nesta semana, pouco antes da demissão.

Veja abaixo: