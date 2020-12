‘Domar’ Neymar e Mbappé é um dos cinco desafios de Pochettino se assumir o PSG, diz jornal; veja lista

A véspera de Natal teve uma bomba no Paris Saint-Germain, com a notícia de que o clube decidiu demitir o técnico Thomas Tuchel, mesmo depois da goleada contra o Strasbourg no dia anterior, pelo Campeonato Francês.

Horas depois, o argentino Mauricio Pochettino já surgiu na imprensa francesa como o grande favorito para assumir o cargo depois de pouco mais de um ano sem trabalhar, desde que deixou o Tottenham.

Mesmo sem a confirmação da chegada do comandante ex-Spurs, o jornal Le Parisien listou os cinco grandes desafios que o treinador terá ao chegar ao seu novo clube na capital francesa.

Uma das principais metas é conseguir ‘domar’ o vestiário e suas principais estrelas, como Neymar e Mbappé. No Tottenham, Pochettino conseguiu fazer essa função com nomes como Harry Kane, Christian Eriksen, Hugo Lloris e tantos outros, mas o jornal francês lembra que nenhum tinha o peso da dupla do PSG.

Thomas Tuchel, por exemplo, não teve o mesmo sucesso, com declarações polêmicas sobre seus atletas. A comunicação dentro e fora do vestiário também deverá ser outra tarefa para Pochettino, se de fato assumir o cargo.

Mauricio Pochettino durante jogo entre Tottenham e Sheffield United Getty Images

Esvaziar o departamento médico é outro problema que o argentino terá que lidar. Seu antecessor teve seus métodos de treinamento muitas vezes criticados por conta das sequências de lesões que foram vistas em determinados momentos de sua passagem.

No estilo de jogo, uma necessidade que o time francês precisa ter, segundo a publicação, é na identidade de jogo. Mesmo chegando à decisão da Uefa Champions League, o time de Tuchel vinha sendo muito criticado por depender muito da individualidade de suas estrelas. A tendência é que, com Pochettino, o time volte a priorizar o aspecto coletivo.

Por fim, o grande desafio de Pochettino é conseguir levar o PSG a um novo patamar, conquistando títulos na Europa e chegando ao topo do continente, algo que seu antecessor bateu na trave, assim como o próprio treinador na temporada anterior.

Mauricio Pochettino teve uma passagem pelo clube da capital francesa como jogador entre 2001 e 2003. Foram 95 jogos disputados e seis gols marcados.