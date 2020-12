Donatella leva fora de Ramiro, chafurda na sarjeta e se vinga · .

Ramiro (Juan Alba) abrirá os olhos para a infidelidade de Donatella (Sthefany Brito) antes de morrer em Amor Sem Igual. Depois de descobrir que a jovem preparou um dossiê sobre o roubo do rim de Peppe (Matheus Costa), o empresário jogará sua “sugar baby” no olho da rua. Ela se vingará com um beijo em Tobias (Thiago Rodrigues) na novela da Record.

A neta de Geovani (Paulo Figueiredo) voltará a pagar paixão pelo meio-irmão de Poderosa (Day Mesquita) no folhetim de Cristianne Fridman. Apaixonada pelo crápula, ela levantará provas e documentos que ligam o dono da Brás Esportes ao sequestro do filho de Luiggi (Eduardo Lago).

A garota de programa, no entanto, levará uma rasteira de Xavier (Alexandre Lino). O motorista afanará a papelada para chantagear o patrão depois de anos de serviços prestados ao Viana. Ele exigirá R$ 1 milhão do milionário interpretado por Juan Alba para queimar as evidências.

Em um momento de sinceridade, o chofer ainda entregará que Donatella terá sido a responsável por levantar os crimes do próprio “sugar daddy”. Depois de eliminar o funcionário sem dó, o pai de Fernanda (Barbara França) voltará o seu ódio para a personagem de Sthefany Brito.

De volta à mansão, o ricaço também perceberá que a prostituta está mancomunada com o antagonista de Thiago Rodrigues bem debaixo de seu nariz. Revoltado, ele revelará que comprou o dossiê a preço de ouro nas cenas que serão exibidas na próxima segunda (21).

A mau-caráter improvisará uma mentira e será humilhada na frente de todos. Ao ser expulsa da mansão, ela prometerá voltar pela porta da frente para se vingar. A oportunidade aparecerá quando Tobias resgatá-la no meio da rua para ajudá-lo a encontrar o dossiê escondido na propriedade da família.

Sem qualquer pudor, o casal se beijará à luz do dia para deixar claro que Ramiro sempre fez papel de trouxa na história.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

