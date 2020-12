Donatella trai sugar daddy com provas contra Ramiro; entenda · .

Donatella (Sthefany Brito) vai mostrar as garras e trair o “sugar daddy” Ramiro (Juan Alba) em Amor Sem Igual. A garota de programa conseguirá um dossiê contra o pai de Fernanda (Barbara França) e não pensará duas vezes antes de usar as informações privilegiadas para beneficiar Tobias (Thiago Rodrigues) na novela da Record.

A neta de Geovane (Paulo Figueiredo) voltará a pagar paixão pelo vilão de Thiago Rodrigues nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda (14).

Os crápulas vão unir forças para se livrar de uma vez por todas do dono da Brás Esportes. Com a corda no pescoço, o comparsa de Leandro (Gabriel Gracindo) incentivará a prostituta a levantar provas que ligam o milionário ao sequestro de Peppe (Matheus Costa).

A personagem de Sthefany Brito, no entanto, não será a responsável por dar uma punhalada nas costas do patriarca dos Viana. O motorista Xavier (Alexandre Lino) se voltará contra o patrão ao preparar uma série de bombas para revelar os podres mais íntimos do empresário.

Donatella prometerá mundos e fundos para comprar o dossiê das mãos do chofer, mas Tobias enfrentará sérios problemas ao ser acusado de tentativa de homicídio por Poderosa (Day Mesquita).

A amiga de Furacão (Dani Moreno) decidirá abrir o bico e explanar os podres do meio-irmão durante o julgamento do antagonista vivido por Gabriel Gracindo. O playboy se queimará com um importante aliado ao jogar toda a culpa nas costas do cúmplice. O advogado pagará pelos crimes atrás das grades.

O tempo que Tobias perderá em sua defesa vai se mostrar precioso no folhetim de Cristianne Fridman. Enrolado por Donatella, Xavier decidirá vender os documentos para o próprio Ramiro –o ricaço interpretado por Juan Alba meterá a mão no bolso para não ter o mesmo destino de Leandro.

