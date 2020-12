Dono do clube, Ronaldo Fenômeno agora terá salário na Espanha

A assembleia geral de acionistas do Real Valladolid aprovou uma remuneração mensal para Ronaldo Fenômeno, dono do clube. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (14), mas não foi divulgado a partir de quando entra em vigor.

De acordo com o jornal português “Record”, o valor será determinado pelo Conselho de Administração do Valladolid a partir do orçamento disponível em cada temporada.

Assim, não é possível saber quanto o brasileiro deve receber mensalmente. Vale lembrar que ele é o proprietário do Valladolid desde setembro de 2008. Não recebia nada pela função.

“Não recebi qualquer euro nesses mais de dois anos e agora entendo que a situação do clube é mais confortável. Como estou a trabalhar no desenvolvimento da marca e a realizar novos projetos para que agregue mais valor, é natural que receba”, disse o brasileiro.

O Valladolid não navega em águas calmas na Espanha. É o 16º colocação em LaLiga, com 13 pontos em 13 partidas. Está separado da zona de rebaixamento por apenas um ponto. A briga é para evitar a queda, que teria forte impacto financeiro.