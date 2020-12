Donos de empresas de carros elétricos ficaram 600% mais ricos

Há poucos dias, Elon Musk se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo com uma fortuna avaliada em US$ 139 bilhões. Entretanto, o CEO da Tesla Inc. não foi o único membro do setor de carros elétricos a ver a própria conta bancária crescer em 2020.

De acordo com a Bloomberg, parte dos executivos dessa indústria tiveram um aumento de mais de US$ 140 bilhões em patrimônios. Este número também inclui os US$ 111 bilhões ganhos por Musk este ano.

William Li, fundador da Nio Inc., possui uma fortuna de US$ 7,4 bilhões.Fonte: Giulia Marchi/Bloomberg

Por exemplo, William Li, fundador da Nio Inc., ficou 12 vezes mais rico este ano devido à participação na montadora chinesa. Assim, ele foi o indivíduo com o ritmo mais rápido de ganhos a entrar para a lista das 500 pessoas mais ricas do mundo.

He Xiaopeng, presidente da XPeng Inc., também teve um aumento impressionante da própria fortuna. Segundo os dados, o patrimônio líquido do empreendedor chinês cresceu em mais de 600% em 2020.

Conforme o Bloomberg Billionaires Index, o setor de carros elétricos tem cinco dos 10 executivos com maior aumento de riquezas este ano. Surpreendentemente, Elon Musk fica apenas em quarto lugar na lista.

Quadro com o aumento da fortuna de cinco empreendedores do setor de elétricos.Fonte: Bloomberg Billionaires Index/Reprodução

O futuro da indústria automotiva

Analistas acreditam que os veículos elétricos vão dominar a indústria automotiva. Um exemplo disso foi a queda ou a leve alta das montadoras tradicionais que ainda estão se adequando às regras mais rígidas de emissão de poluentes.

Além disso, o recém-eleito presidente norte-americano Joe Biden e o governo da China anunciaram planos de incentivo à indústria de elétricos. Ações que contribuirão para um crescimento favorável do setor – mesmo para pequenas companhias.

“O tamanho do mercado de carros elétricos parece ter ampliado bastante, criando oportunidades até para novas e pequenas empresas competirem por um pedaço desse bolo”, comenta Steve Man, analista da Bloomberg Intelligence.