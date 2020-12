Doom Eternal vai ganhar novos conteúdos durante todo ano de 2021

Doom Eternal, shooter da ID Software para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia e Nintendo Switch, ganhará novos conteúdos durante todo o ano de 2021. O anúncio foi feito no Twitter oficial do jogo, com um comunicado agradecendo aos seus jogadores pelo sucesso e detalhando as novidades.

A primeira delas é a segunda parte do DLC Os Deuses Antigos, que conclui a saga sobre a condenação eterna. Em seguida, o comunicado fala do aguardado Modo Invasão, onde será possível controlar uma das criaturas do game e invadir a campanha de outro jogador.

Doom Eternal ganhará novos conteúdos durante todo o ano de 2021Fonte: Xbox

O comunicado também fala em novidades para o Batltemode, que é o modo multiplayer do jogo. Ele ganhará novas criaturas e mapas. E para completar, a ID Software prometeu uma reformulação da parte competitiva do modo.

Por enquanto, não temos datas específicas para nenhuma dessas novidades. Vale lembrar que, recentemente, Doom Eternal ganhou uma versão para Nintendo Switch.