Doralice paga penitência em convento para apagar pecado do passado · .

A paixão de Doralice (Rita Guedes) por seu enteado a fez abandonar a família e ir morar em um convento em Flor do Caribe. Certa de que deve pagar uma penitência pelo sentimento que nutre por Juliano (Bruno Gissoni), ela passará a entregar sopa para os necessitados na novela das seis da Globo.

No convento, após perceber que seu sentimento por Juliano estava passando dos limites da relação de madrasta e enteado, Doralice fará de tudo para apagar o seu “pecado”. Com outras beatas do local, ela passará a fazer sopas para distribuir à pessoas carentes.

A irmã superior do internato dará instruções de como deverá ser feita a entrega: “Durante a distribuição da sopa, nenhuma beata deve se deter muito junto daquele ou daquela que recebe a doação”, instruirá a religiosa.

“Irmã, Julia. E se a gente perceber que uma dessas pessoas que moram na rua, às vezes, precisa muito mais de uma palavra, de um gesto de carinho, até muito mais que um prato de sopa. A senhora acha que nem assim…”, perguntará a nova interna, entusiasmada.

“Nem assim, Doralice. Por uma questão de segurança. O que vocês podem e devem fazer, é convidar a pessoa para vir na nossa capela, fazer uma oração, ouvir o evangelho. Depois conversar sobre os seus problemas”, explicará a freira a Doralice.

Doralice (Rita Guedes) seve sopa aos pobres

Com a sopa pronta, Doralice e as outras irmãs sairão para a entrega. Em um local cheio de moradores de rua, a cozinheira verá um menino que a fará lembrar de William (Renzo Aprouch). Um flashback dela com a família que abandonou será exibido na trama de Walter Negrão

Na cena, a personagem de Rita Guedes aparecerá preparando um bolo para Quirino (Ailton Graça), Juliano e William, e todos começarão uma guerra com a farinha de trigo. A cozinheira lembrará com emoção da família e não conterá as lágrimas. A sequência está prevista para ir ao ar no próximo dia 31.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.