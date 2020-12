Doria adia pedido de registro da Coronavac

O governador do estado de São Paulo, Joao Doria (PSDB), informou nesta segunda-feira que vai adiar o pedido de registro da Coronavac junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A expectativa agora é que o Insituto Butantan envie a solicitação até o dia 22 de dezembro.

Segundo o governo, o adiamento se deu pela necessidade de se finalizar alguns estudos relacionados ao imunizante, e que essas análises devem ficar prontas ainda neste ano. Havia, até hoje, a esperança de que Doria fosse o primeiro governante a realizar o pedido de registro.

Para conseguir a aprovação, o Butantan terá de enviar à Anvisa os resultados da fase 3 de testes clínicos e sanitários sobre o imunizante criado pela empresa chinesa SinoVac. Até agora, esse estudo final não foi divulgado pelas autoridades da Saúde do estado.

Doria afirmou neste fim de semana que vai vacinar os paulistas mesmo que o governo federal compre outras vacinas. A promessa inicial é a de iniciar o plano estadual em 25 de janeiro, data do aniversário da capital da paulista.

O governador é inimigo político do presidente da República e disputa com ele os ativos eleitorais decorrentes da autorização de uma vacina contra a Covid-19

O Instituto Butantã de São Paulo já começou a fabricar as primeiras doses da vacina Coronavac. O anúncio é do governador João Doria (PSDB), feito em coletiva de imprensa na tarde ontem (10), no Palácio dos Bandeirantes.

A meta agora é chegar à produção diária de 1 milhão de doses do imunizante. Os insumos chegaram ao Brasil na última semana e servirão para a fabricação de 40 milhões de doses da vacina criada pela empresa SinoVac, da China.

“É um momento histórico que orgulha todos nós, brasileiros. O Butantan mais uma vez sai à frente e começa a produzir uma vacina que vai salvar milhões de brasileiros. Para fazer a quantidade que a urgência nos impõe, a fábrica que funcionava em escalas passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana”, afirmou o Governador.

A fábrica do instituto ocupa área produtiva de 1.880 metros quadrados e conta atualmente com 245 profissionais. Outros 120 novos funcionários serão contratados para reforçar a produção do imunizante contra o Coronavírus.

O local dispõe de seis máquinas principais para envase do extrato composto da vacina enviado pela biofarmacêutica Sinovac Life Science, além de rotulagem e embalagem do imunizante desenvolvido em parceria internacional firmada pelo Governo de São Paulo e pelo Butantan há seis meses.