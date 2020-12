Dória cancela licença e retorna a São Paulo devido Covid-19

João Dória cancela licença que havia tirado para o final do ano. O fato ocorreu devido a confirmação do caso de COVID-19 do vice Rodrigo Garcia. Assim, o governador precisou retornar a São Paulo depois de ser criticado por ir para Miami.

Ele havia tirado 10 dias de recesso, segundo o Diário Oficial do Estado. De acordo com a assessoria, esse tempo seria para dedicar-se a família. Então, foi confirmado que o líder de estado havia viajado para os EUA.

Foi prometido que durante a sua ausência o Centro de Contingência do Coronavírus continuaria funcionando. Porém o responsável pelas ações de prevenção seria seu vice.

Muitas críticas ao governador

A confirmação sobre a saúde de Rodrigo Garcia tornou necessária a volta. Dessa forma, Dória cancela licença e retorna em meio a muitas críticas sobre sua atitude.

Na última semana, o governador determinou o fechamento de diversos serviços em todo o estado. Aliás, foi uma ação preventiva, devido a situação de fase vermelha da contaminação. Assim, o que fecha em São Paulo é:

Shoppings e galerias;

Comércios e serviços em geral;

Concessionárias;

Bares, restaurantes, praças de alimentação e similares;

Salões de beleza e barbearias;

Academias e centros de ginástica;

Eventos, convenções e atividades culturais, como cinemas e teatros.

O que ainda poderá funcionar

Há também os estabelecimentos que podem funcionar normalmente. Assim temos:

Atividades religiosas, como igrejas;

Supermercados, padarias, açougues e mercearias;

Farmácias e clínicas;

Transportadoras, oficinas de automóveis e postos de abastecimento;

Serviço de transporte público, como ônibus e metrô ;

Bancos em geral.

A regra não agradou os trabalhadores que vão fechar nas datas. Além disso, outros políticos foram contra a ação.

Ao viajar com sua família depois do comunicado, gerou ódio nas redes sociais. Então, Dória cancela licença em um dos piores momentos de seu mandato.

Quando recebeu a notícia sobre a doença do vice, ele postou sobre o seu retorno. Assim, sua volta além de necessária busca melhorar os danos.

Dória cancela licença

O governador desejou pronta recuperação ao seu companheiro e já se encontra em São Paulo. Aliás, nas últimas horas elaborou um vídeo pedindo desculpa à população por sua viagem.

A confirmação de COVID-19 de Garcia enquanto o colega viajava foi negativa para o político. Assim, Dória cancela licença, mas precisará melhorar sua imagem.

Por fim, como espera-se que as festas sejam mantidas é preciso muito cuidado. Então, usar máscara e manter as mãos limpas faz a diferença.