Dortmund vence Werder Bremen com gols de Guerreiro e Reus, e Terzic estreia com o pé direito

E nesta terça-feira (15) o Borussia Dortmund voltou a sentir o gosto da vitória na Bundesliga. Em compromisso fora de casa contra o Werder Bremen, pela 12ª rodada, os Aurinegros venceram por 2 a 1, na estreia do técnico Edin Terzic, substituto imediato de Lucien Favre, demitido, até o fim da temporada.

E foram os aurinegros que abriram o placar. Após cobrança de falta, o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro aproveitou bate-rebate após boa troca de passes do Dortmund na área e estufou as redes no Weserstadion.

O empate dos donos da casa veio ainda na primeira etapa. Aos 28 minutos, o Werder Bremen chegou bem pelo lado direito do ataque, e Mohwald soltou uma bomba rasteira da entrada da área para deixar tudo igual.

A vitória dos visitantes saiu apenas na etapa final, com gol de Marco Reus aos 33 minutos. Graças ao gol, o Dortmund voltou a triunfar no Alemão.

Com o resultado, o Dortmund voltou a vencer após três rodadas na Bundesliga, e o técnico Edin Terzic também teve uma estreia com o pé direito. Os aurinegros agora subiram para 4º na tabela, com 22 pontos, apenas três a menos do que o Bayer Leverkusen, líder atual.

Já o Werder, vive situação ainda mais crítica na competição. São 9 jogos consecutivos sem vitória, com a equipe ocupando o 13º lugar na tabela com 11 pontos.

Na próxima sexta, os aurinegros voltam a campo contra o Union Berlin, pela 13ª rodada e, se vencerem, terão a chance de, quem sabe, alcançarem as primeiras posições na tabela.

Edin Terzic fez sua estreia pelo Dortmund contra o Werder Bremen Getty Images

Werder Bremen 1 x 2 Borussia Dortmund

GOLS: Werder Bremen: Mohwald; Dortmund: Raphael Guerreiro e Marco Reus

Werder Bremen: Pavlenka; Gross; Toprak e Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Mbom, Mohwald e Augustinsson; Sargent e Osako. Técnico: Florian Kohfeldt

Borussia Dortmund: Bürki; Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel, Sancho, Reyna e Reus; Moukoko. Técnico: Edin Terzic

Classificação

Werder Bremen: 13° colocado, com 11 pontos

Borussia Dortmund: 4° colocado, com 22 pontos

Próximos jogos

Sexta, 18/12, 16h30*, Union Berlin x Borussia Dortmund – Bundesliga

Sábado, 19/12, 11h30*, Mainx 05 x Werder Bremen – Bundesliga

*horário de Brasília