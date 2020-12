Douglas Augusto ressalta força do PAOK após perder Abel Ferreira para o Palmeiras

Douglas Augusto é um dos grandes destaques do time do PAOK, terceiro colocado do grupo E da Europa League com cinco pontos em quatro jogos. Mas, na última rodada, o time sofreu um duro revés contra o PSV.

Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o volante brasileiro relembrou o resultado da rodada anterior, quando golearam o time holandês, e ainda disse que o time grego pode surpreender na disputa do torneio continental.

“Nossa equipe vem de excelentes resultados e está muito motivada por causa disso. Empatamos fora de casa com o Granada, que vem muito bem no Campeonato Espanhol, e goleamos o PSV (no primeiro jogo), que é sempre uma grande força”, disse.

“Disputar efetivamente esse título é um grande objetivo para todos nós no PAOK, sem sombra de dúvidas. Sabemos que não será fácil, que é um grupo difícil e disputado, mas estamos mais do que vivos nessa luta”, completou.

Volante Douglas, durante amistoso do PAOK Getty Images

Recentemente, o PAOK teve que trocar de treinador depois da saída de Abel Ferreira para o Palmeiras. Mas, para, Douglas, a mudança não vem sendo sentida, com o bom início de Pablo García.

“O começo de trabalho dele tem sido o melhor possível. Os resultados estão acontecendo, a equipe está entendendo muito bem a maneira dele de trabalhar e esperamos seguir dessa forma. O Pablo já conhecia muito bem o PAOK, nós jogadores, e isso facilitou bastante em termos de adaptação”, finalizou.