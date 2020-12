Dragon Ball: 10 heróis da Marvel que Goku poderia encarar

Conhecido como um dos heróis mais fortes da história dos animes, Goku sempre foi dono de uma força impressionante desde o começo de sua trajetória em Dragon Ball. Protagonista de uma das franquias mais amadas pelos brasileiros, o guerreiro Saiyajin sobreviveu a batalhas inacreditáveis e sempre enfrentou vilões do mais alto escalão.

Mas o que aconteceria se o nosso querido Kakarotto fizesse parte do Universo Marvel? Quem conseguiria combatê-lo em um confronto medindo forças? Pensando nisso, o Minha Série preparou uma lista com 10 heróis capazes de desafiar o personagem criado por Akira Toriyama.

10. Shang-Chi

Mesmo sendo um mero mortal, as habilidades de Shang-Chi como Mestre do Kung Fu poderiam colocá-lo em posição para uma luta corpo a corpo com Goku. Vale lembrar também que o deus da guerra, Ares, chegou a ressaltar em uma das HQs que o super-herói é um dos poucos homens capazes de derrubar uma divindade.

9. Hulk

Quando o assunto é força bruta, o Incrível Hulk é a maior atração do Universo Marvel. Enquanto o cientista Bruce Banner se mantém ausente do corpo, o gigante verde adota um poder destrutivo do mais alto escalão.

Já na versão “Destruidor de Mundos”, o herói da Marvel soma sua incrível força com uma grande capacidade estrategista, tornando-o um adversário ainda mais difícil de ser combatido.

8. Gladiador

Constantemente comparado com o Super-Homem por conta de sua aparência e habilidades, o Gladiador seria um dos primeiros heróis da Marvel a travar um embate justo com Son Goku.

Porém, apesar de ser dono de uma enorme gama de poderes, o herói das histórias de quadrinho norte-americanas possui sérios problemas de confiança, o que inclusive resultou em sua derrota para o X-Men Míssil.

7. Hyperion

Assim como o Gladiador, o Hyperion é um herói da Marvel com características muito similares ao grande protagonista da Dragon Ball. Exceto que sua força é somente limitada pela capacidade criativa dos roteiristas.

Dessa forma, com tamanho potencial em mãos, é possível que essa batalha desse bastante trabalho para o Saiyajin .

6. Força Fênix

Poucos personagens no Universo Marvel são tão fortes quanto Jean Grey durante o Nível Omega, Força Fênix. Somado aos seus poderes telepáticos e telecinéticos, a entidade da Morte e do Renascimento tem capacidade de destruir planetas com facilidade.

Sendo assim, é possível que Goku tivesse que concentrar enormes quantidades de ki para enfrentá-la!

5. Blue Marvel

O herói Blue Marvel é a maior combinação de poderes e brilhante mente científica de todo Universo Marvel. Além de sua incrível força e capacidade de voar, esse personagem possui a habilidade de manipulação molecular.

Com todo seu set de skills, Blue Marvel poderia produzir raios com poder suficiente para encarar um Kamehameha de frente.

4. Thor

O que melhor do que um deus nórdico para enfrentar um alienígena vindo do Planeta Vegeta? Homem digno de suas habilidades, Thor é definitivamente um dos heróis mais fortes da Marvel e capaz de desafiar rivais poderosíssimos de todas as galáxias.

Com habilidade de manipular raios e trovões através do seu martelo de guerra Mjolnir, o filho de Odin já se mostrou poderoso o suficiente para derrubar a Força Fênix uma vez e aceitaria batalhar com Goku sem pestanejar.

3. Surfista Prateado

Os poderes cósmicos do Surfista Prateado talvez presenteassem Goku com um desafio que nenhum outro herói nessa lista seria capaz de oferecer. Podendo viajar pelo tempo e sobreviver aos lugares mais inóspitos, como o vácuo do Espaço, o surfista é um adversário mais do que qualificado.

2. Nova

Nova entra na categoria de um dos heróis mais subestimados da Marvel. Através da sua habilidade de acessar a história, técnicas e poderes de centenas de membros da polícia intergaláctica Tropa Nova, seu leque de estratégias só aumenta.

Além disso, Nova consegue manipular energia e também absorvê-la, o que significa que ele poderia aguentar vários dos golpes mais fortes de Goku

1. Capitã Marvel

O potencial apresentado dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) é apenas um percentual do verdadeiro poder da Capitã Marvel. Há quem acredite que a super-heroína seja dona de todos os recursos necessários para derrotar basicamente todo o elenco de Dragon Ball.

Em sua “forma binária”, Carol Denvers consegue gerar níveis de energia tão grandes a ponto de conseguir ressuscitar a luz do Sol.