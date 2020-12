Dragon Quest III pode ser zerado mais rápido aquecendo o console

O mundo dos speedruns é repleto de táticas inusitadas para chegar ao menor tempo possível em que se é possível completar um jogo, e os aficionados pelo clássico RPG Dragon Quest III certamente foram muito criativos no processo!

Fãs japoneses descobriram que é possível jogar mais rápido se você controlar a temperatura do Famicom manipulando com gelo ou objetos bem quentes! Essa doideira pode ser vista em prática no tweet a seguir:

Normalmente, é preciso desligar o videogame e segurar o botão de reset ao mesmo tempo para causar um glitch que aumenta os atributos do seu grupo ao máximo, o que permite terminar a longa campanha em pouco menos de 23 minutos.

Acontece que esse macete tem mais chances de dar certo se você aumentar a temperatura do Famicom (a versão japonesa do NES) para algo entre 50º C e 80º C, já que isso torna a memória interna do sistema mais volátil.

Os speedrunners alegam que nunca quebraram um console fazendo isso, mas certamente não é algo que se recomenda a jogadores casuais. E você, o que achou dessa tática tão inusitada? Comente a seguir!