Drenthe, ex-Real Madrid, tem falência declarada na Holanda após perder R$ 22 milhões

A Justiça da Holanda decretou a falência do meio-campista Royston Drenthe, ex-Real Madrid, após o atleta registrar perdas de 3,2 milhões de libras (R$ 22,11 milhões) em empreendimentos de mundo do entretenimento que não derma certo.

A decisão da corte foi registrada na última terça-feira, mas nem Drenthe e nem seu advogado estiveram presentes, segundo informações do site holandês AD.

O atleta, que atualmente defende o Kozakken Boys (3ª divisão holandesa), viveu seu maior momento entre 2007 e 2010, quando fez parte do Real Madrid “galáctico” ao lado de alguns dos maiores craques do mundo.

Em 2016, Drenthe chegou a anunciar que estava se aposentando do futebol para tentar a sorte como ator e músico.

Ele lançou carreira de rapper, usando o nome artístico Roya2Faces, e também estrelou a série de drama Mocro Maffia, na TV holandesa, em março deste ano.

No entanto, o jogador acabou descuidando de suas finanças, e agora se vê em situação complicada com a Justiça de seu país.

Drenthe comemora após marcar para o Real Madrid sobre o Milan, em 2009 Getty Images

Em entrevista ao site Voetbalzone, porém, o meia de 33 anos se mostrou bastante tranquilo e disse que o problema será contornado.

Drenthe ainda explicou que seu advogado não participou da audiência de falência porque estava de férias.

“Eu não sei exatamente os detalhes do que está acontecendo, mas, se for o que eu acho que é, não é tão importante assim”, afirmou.

“Eu estou sempre sendo examinado com lupa aqui (na Holanda), mas as coisas serão resolvidas da forma certa no devido tempo”, assegurou.