Duílio ainda não decidiu quem assumirá futebol do Corinthians; Roberto de Andrade nega ter recebido convite

Duílio Monteiro Alves ainda não decidiu quem ele vai convidar para assumir o departamento de futebol profissional do Corinthians.

O cargo, que durante a atual gestão de Andrés Sanchez foi ocupado justamente pelo próximo presidente corintiano, é estatutário, ou seja, não remunerado e, obrigatoriamente, tem de ser ocupado por um sócio do clube.

A Gazeta Esportiva apurou que Duílio e seus pares estão avaliando pelo menos três nomes, mas nenhuma das opções, por ora, recebeu qualquer tipo de convite oficial.

Roberto de Andrade teve o nome citado em reuniões recentes. Em contato com a reportagem, o ex-diretor e presidente do Corinthians preferiu não criar expectativa.

“Eu não recebi nenhum convite, ninguém falou comigo, o Duílio não me chamou para nenhuma conversa. Então, não sei dizer se eu aceitaria ou não. Tem que ver. Mas, só vou parar para pensar se alguém falar comigo. Antes disso, não vou ficar pensando nisso”.

Duílio Monteiro Alves tomará posse dia 4 de janeiro, data em que pretende anunciar todo seu quadro de diretores. Serão 12 nomeações ao todo.

Além dos critérios pessoais do mandatário, a escolha sobre quem vai assumir um dos cargos mais importantes do Corinthians também terá de passar pela viabilidade. Isso porque a pandemia tem feito com que algumas das pessoas mais influentes no clube não tenham condição de se afastar, integralmente, de suas atividades profissionais neste momento.

Dos atuais dirigentes do departamento, ninguém ficará para 2021. Jorge Kalil, Eduardo Ferreira e Vilson Menezes vão se despedir assim que houver a troca na gestão.