Duílio formaliza proposta e aguarda resposta de Alessandro para ser gerente de futebol

O que era apenas uma intenção durante o período eleitoral, agora é fato. Duílio Monteiro Alves, presidente eleito para comandar o Corinthians de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, oficializou a proposta para ter Alessandro como gerente de futebol da equipe principal.

De imediato, o capitão das conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2012, agradeceu ao convite, mas pediu um tempo para avaliar a situação antes de tomar uma decisão.

Desta maneira, o Corinthians está apenas aguardando o ex-lateral, que teria um cargo remunerado e abaixo apenas do diretor do departamento. Não foi estipulado nenhum prazo, mas, obviamente, o clube tem o seu deadline.

Duílio pretende anunciar a nova diretoria corintiana, completa, em 4 de janeiro, data que tomará posse da presidência do clube.

Alessandro e Duílio Monteiro Alves no CT Joaquim Grava Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Histórico de Alessandro

Alessandro se tornou dirigente logo após se aposentar da carreira de atleta e foi coordenador de futebol do Corinthians entre 2014 e 2016. Depois, assumiu a gerência, cargo que ocupou de 2016 a 2019. Neste período, o time conquistou dois títulos do Brasileirão (2015 e 2017) e outros dois do Paulistão (2017 e 2018).

O início de 2020, Alessandro deixou o clube e o ex-zagueiro Vilson Menezes assumiu o posto.

Com 40 anos, Alessandro resolveu estudar, fazer cursos de gestão na CBF e recusou até uma proposta do Flamengo. Desde então, ele ainda não voltou a trabalhar com futebol.

Como jogador, o ex-lateral direito disputou 258 jogos pelo Timão, marcou quatro gols e foi campeão oito vezes: Série B (2008), Paulistão (2009 e 2013), Copa do Brasil (2009), Brasileirão (2011), Libertadores (2012), Mundial (2012) e Recopa (2013).