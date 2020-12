Dungeons and Dragons: Chris Pine negocia estrelar a adaptação

Chris Pine (Mulher-Maravilha) está em negociações para estrelar a adaptação do icônico jogo de RPG Dungeons and Dragons, de acordo com informações da Variety. O filme será dirigido por Jonathan Goldstein e John Francis Daley, que foram roteiristas de Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Em andamento há anos, o filme já teve o nome de Ansel Elgort (Em Ritmo de Fuga) cogitado para o papel principal, além de Rob Letterman (Detetive Pikachu) para a direção.

Fonte: Reprodução / Wizards of the Coast

Mas após uma batalha judicial pelos direitos de propriedade entre a Sweetpea Entertainment e a Hasbro, o longa foi transferido para a Paramount. O estúdio agora está desenvolvendo a adaptação juntamente com a Hasbro e a eOne.

Com tudo isso, esta não é a primeira vez que Dungeons and Dragons é adaptado para o cinema. Em 2000, o RPG se tornou um filme da New Line Cinema, estrelado por Jeremy Irons (Batman vs. Superman), mas foi um fracasso de público e de crítica.

A data de lançamento do novo Dungeons and Dragons está prevista para 27 de maio de 2022. Enquanto não há nada confirmado, Chris Pine vai estar em Mulher-Maravilha 1984, que vai estrear no Brasil em 17 de dezembro de 2020.