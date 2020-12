dupla ‘esquecida’ por Ceni brilha no sub-20 e agita redes sociais por chance no profissional

O Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 1, nesta segunda-feira, pela partida de ida das quartas de final do Brasileirão sub-20. Matheuzinho, com um gol e uma assistência, e Ramon, com uma assistência, comandaram a vitória rubro-negra. Thiaguinho e Rodrigo Muniz completaram, com John Kennedy descontando.

Os dois laterais estão no elenco principal, mas foram convocados para a partida importante da base. Ambos ficaram no banco diante do Fortaleza e não foram acionados por Rogério Ceni, gerando críticas dos torcedores ao treinador.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Enquanto Ramon viu Renê ser o titular na ausência de Filipe Luís, Matheuzinho foi preterido por João Lucas, que substituiu Isla durante o jogo, mesmo sendo considerado terceira opção para a função.

Anteriormente, Ramon e Matheuzinho ganharam mais espaço com Domènec Torrent durante o surto da COVID-19 que atingiu o elenco. Enquanto o lateral-esquerdo teve boa atuação contra o Palmeiras e seguiu como titular na goleada por 4 a 0 sobre o Del Valle, o lateral-direito passou a ser opção até jogando na ponta direita, como na vitória contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, dando duas assistências. Ramon também era acionado por Dome em alguns jogos entrando no meio-campo.

Apesar de Isla e Filipe Luís serem absolutos, os dois surgiam como boas alternativas. No entanto, desde a saída do catalão, os jogadores perderam espaço. Ramon foi utilizado pela última vez contra o Ceará, em novembro, ainda com o antigo comandante. Já Matheuzinho jogou com Rogério Ceni contra São Paulo, duas vezes, Atlético-GO e Coritiba, todas como titular, pois Isla estava ausente.

No entanto, acabou vendo João Lucas ser o nome escolhido para substituir Isla na última partida e, logo depois, foi convocado para ajudar o time sub-20. Nas redes sociais, alguns torcedores não gostaram do ‘sumiço’ da dupla e pediam os dois como reservas imediatos para Isla e Filipe Luís.

Assistência de Ramon e Matheuzinho no jogo de hoje. Ceni inventou João Lucas no sábado, sendo que o próprio Matheuzinho já jogou com ele. Alguém explica? Precisando vencer no sábado e coloca um lateral… defensivo. 🤡 — CAIO CEZAR (@_caioczr) December 28, 2020

Ramon é Matheuzinho tq ser os reserva das laterais, mas o ceni me coloca Renê é João Lucas! — Cassiano concaᶜʳᶠ (@Cassian78338004) December 28, 2020

Uma assistência do Matheuzinho e outra do Ramon na categoria imediatamente anterior à profissional. Ambos estavam o banco contra o Fortaleza. O que Ceni faz? Mete João Lucas, que estava há 3 meses sem pisar em campo, e o possante Renê. Aí fica difícil! — 🔴⚫Bruno Martins⚫🔴 (@brunomartinscrf) December 28, 2020

No profissional, depois do empate em 0 a 0 com o Fortaleza, o Flamengo volta a jogar apenas no dia 6 de janeiro, contra o Fluminense, no Maracanã. Será a chance do treinador trabalhar ainda mais com o grupo para tentar se aproximar dos números de Jorge Jesus, que embalou após 10 jogos no comando.