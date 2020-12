Dupla ex-Chelsea lembra espanhol ‘que podia beber mais que qualquer inglês e ficava sóbrio’

As festas de fim de ano fizeram com que a dupla Carlton e Joe Cole se encontrassem no podcast All to Play para relembrar alguns momentos que tiveram juntos enquanto atuavam pelo Chelsea.

Durante a conversa, um ex-companheiro se tornou um assunto surpreendente. Presente no elenco dos Blues na temporada 2005/06, o espanhol Asier del Horno ficou marcado pelos companheiros por ‘beber mais do que qualquer inglês e ainda ficar sóbrio’.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Era como um touro furioso. Se encaixa em nossa filosofia. Não quer sair para comer. Quer ir em casas de aposta e tomar algumas (bebidas), depois indo para casa ‘engessado’, é o que ele quer fazer. É um ótimo garoto”, disse Carlton Cole.

Joe Cole foi ainda além. O ex-atacante contou uma história de quando convidou Del Horno para um show da banda Artic Monkeys e, mesmo sem falar inglês, o espanhol preferiu ficar do lado de fora bebendo e conversando com torcedores do Chelsea.

“Ele estava sentado ao lado de Wrigt-Phillips e eu tinha um ingresso extra e disse: ‘Você gostaria?’ Ele não falava uma palavra em inglês, mas disse: ‘Sim, vou’. Ele não sabia quem era o Arctic Monkeys, ficou no bar e fomos ver o show”, afirmou.

“Nós o deixamos no bar conversando com alguns torcedores do Chelsea. Eu juro, Tom, ele não sabia mais do que cinco palavras em inglês. Mas ele sentou-se para falar com esses caras por cerca de duas ou três horas. Voltamos e o buscamos após o show e ele estava animado, ele amava muito as reuniões sociais”, finalizou.

Em um ano pelos Blues, Asier del Horno participou de 34 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências. Conquistou a Premier League e uma Supercopa da Inglaterra.