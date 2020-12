Dupla sertaneja é acusada de transfobia por fazer música de desilusão com travesti · .

Depois de Marília Mendonça, foi a vez dos sertanejos Pedro Motta e Henrique serem acusados de transfobia. No último sábado (19), após o lançamento de Lili, atual música de trabalho da dupla, os internautas acharam que a canção é discriminatória, porque narra uma desilusão que um homem teve com uma travesti.

A letra em questão diz: “Depois de um mês de namoro apaixonado, iludido e bobo dentro de um motel chorando arrasado acabei de descobrir que eu fui enganado/ Agora eu entendo por que ela não queria fazer amor, uma voz feminina, uma pele macia me enganou tão bem/ Depois de uma farra embriagada, ela se entregou, só que ela não tinha o que mulher tem/ Ô, Lili, ô, Lili, por que você mentiu para mim? O, Lili, ô, Lili, o amor da minha é um travesti”.

A ativista travesti Alina Durso ficou indignada ao saber do teor da música e criticou a dupla por meio de seu Twitter. “Uma dupla sertaneja lançou uma música totalmente transfóbica. Me choca saber que permitam uma música como essa em uma das maiores plataformas de música, o Spotify”, escreveu.

Depois da repercussão negativa do caso, os cantores gravaram um vídeo de esclarecimento no Instagram. Eles negaram erroneamente ser homofóbicos, pois o termo correto para este tipo de crime é transfobia.

“Estamos aqui para esclarecer uma coisa. Estão nos chamando de homofóbicos [sic]. Gente, de forma alguma! Nunca vocês ouviram que Pedro Motta e Henrique é [sic] homofóbico, Pedro Motta e Henrique está [sic] zoando a pessoa”.

“Pelo contrário: a gente tem muitos amigos que estão nos apoiando na música. Agradecer a eles”, completou Henrique. “Só que eles estão com medo de expor, de ser bombardeado [sic] que nem a gente está sendo bombardeado. Gente falando que tem nojo da dupla. De forma alguma. A gente não está aqui para menosprezar a imagem de vocês. A gente fala que o amor da nossa vida é um travesti, né, parceiro, e não sabíamos. Ou é uma travesti, como vocês estão falando”, acrescentou Pedro.

Após a divulgação do vídeo, a conta da dupla no Instagram se tornou privada. Entretanto, Alina Durso publicou a gravação no Twitter e frisou a parte da fala da dupla que mais a revoltou.

“Reparem no ‘homofóbicos’ e ‘tenho até amigos que são’. Impressionante que é sempre a mesma cartada”, completou.

TW TRANSFOBIA uma dupla sertaneja lançou uma música totalmente transfobica(a letra abaixo) me choca saber que permitam uma música como essa em uma das maiores plataformas de música, o spotify. pic.twitter.com/3YytrLVnhl

— diário de umA travesti (@alinadurso) December 19, 2020

Assista ao clipe da música abaixo: