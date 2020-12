Duque fica de queixo caído com pedido de Amaralina; saiba qual · .

Duque (Jean Pierre Noher) já sabe que a neta é maluquinha, mas mesmo assim se surpreenderá com Amaralina (Sthefany Brito) em Flor do Caribe. O falsário ficará de queixo caído quando a garota pedir um buggy de presente e explicar que o carro é para um projeto profissional na novela das seis da Globo.

Amaralina encontrará Duque no bar Flor do Caribe e o chamará para almoçar no quiosque de Bibiana (Cyria Coentro). “Sabia que eu tenho crédito lá na Bibiana? Cortesia!”, vai se gabar a jovem.

“Você conseguiu isso através de chantagem?”, brincará o golpista. “Não! Eu levo muitos turistas para lá, ela disse que posso almoçar de graça quantas vezes eu quiser. Hoje, eu te convido, tá?”, falará a morena, toda orgulhosa.

Antes de saírem, Amaralina pedirá para conversar sobre outro assunto. Ela questionará quando “sua” mina de pedras vai começar a dar dinheiro. “Eu tô milionária? Quando é que eu vou ver a cor da grana?”, perguntará.

“Mas você tá achando que é assim, moleza? Tem que ralar muito ainda!”, responderá o amigo de Cassiano (Henri Castelli). Amaralina irá direto ao ponto e afirmará que precisa de um “adiantamento”.

Duque questionará o que ela quer fazer com o dinheiro que está pedindo, e a garota dirá que quer comprar um buggy.

De olho em negócios

“Aliás, eu quero que você me dê um buggy de presente. Pode providenciar? Mas eu quero agora!”, exigirá a malandrinha. “Comprar um buggy pra você? Nunca! Seria muita irresponsabilidade da minha parte”, dirá o avô preocupado.

Para surpresa dele, a espevitada dirá que o veículo servirá para trabalhar e não para diversão. “Eu quero me associar a Ester [Grazi Massafera] e a Taís [Débora Nascimento]. Mas, para isso, eu preciso ter o meu próprio buggy”, explicará Amaralina.

Duque responderá que infelizmente, no momento, não tem condições de adquirir nada, já que gastou todo seu dinheiro com a compra da mina. “Acho que daqui a seis meses, ou um ano, talvez as coisas possam melhorar”, avisará o senhor. Amaralina ficará completamente irritada por não conseguir o que quer e sairá brava.

