Durante festa, Stéfani chora ao descobrir que JP deu em cima de Mirella · .

Após a festa final de A Fazenda 12, Stéfani Bays revelou o motivo de seu choro ao ir embora do evento. Segundo a ex-MTV, Luiza Ambiel contou que JP Gadêlha teria pedido para transar com MC Mirella no confinamento do hotel, e ela tentou confrontar os dois para saber se era verdade. “Ele não negou”, lamentou.

“A Luiza me disse que o JP pediu para ficar com a Mirella, eu chamei os dois e perguntei se ele pediu para transar com ela”, contou Stéfani, para Biel e Lipe Ribeiro. “Transar?”, questionou o namorado de Yá Burihan. “É, e ele não negou, ela disse que não podia falar, falou que depois eu ia descobrir tudo”, relatou a ex-MTV.

“Foi isso que eu fiquei mal e fiz aquela cena toda, nenhum dos dois negou nada. Eu querendo beijar o JP e ele dando em cima da Mirella, sou muito trouxa”, reclamou a influenciadora digital, voltando a chorar, visivelmente alcoolizada.

“Não quero saber de JP e Mirella, os dois estão flertando no confinamento”, resmungou para Jojo Todynho, que aconselhou a amiga a não dar ouvidos para Luiza Ambiel. Em seguida, a câmera do PlayPlus cortou a cena.

Na festa, no entanto, JP afirmou que essa história era absurda quando foi confrontado por Stéfani e chamou Mirella para desmentir. A funkeira deu risada e disse que não podia falar nada. “Você vai saber de tudo quando sair daqui”, prometeu.

“Mas pelo menos diz sim ou não, essa história é absurda”, pediu JP. “Eu não posso, para de me pressionar”, rebateu Mirella. Stéfani, então, comprou a versão de que Luiza contou a verdade.

Confira:

O outro lado

Em seu Twitter, Luiza Ambiel afirmou que falou para Stéfani o que Mirella contou para ela. “O que eu disse para a Teté que o JP deu em cima da Mirella! É diferente de transar. A Mirela que me contou, ela está aí para confirmar”, escreveu ela.

A funkeira, por sua vez, usou os Stories do Instagram para afirmar que se quisesse ficaria com JP com facilidade, dando a entender que ele realmente deu em cima dela. “Não rolou nada e nem vai rolar porque eu não tenho vontade”, afirmou, prometendo que iria postar prints.

No entanto, Mirella postou apenas uma imagem de uma mensagem de JP pedindo que ela desmentisse uma história inventada por sua própria torcida.

Já o bombeiro, que tinha Luiza como amiga, postou em seu Twitter que a atitude dela foi uma busca desesperada por likes. “Isso é tão absurdo, que chega a ser inacreditável. Sempre tive uma relação de muito respeito com Mirella”, escreveu ele.

“Mesmo que isso fosse verdade, o que definitivamente não é, Luiza jamais poderia desestabilizar Stéfani dessa forma tão desumana e insensível”, continuou o ex-The Circle, pedindo que o foco seja a votação para que Stéfani seja a campeã.

Confira:

Gente, pelo amor de Deus! Vcs me pedem para eu dar uma força, proteger, ajudar… e sai me julgando sem saber? O que eu disse para a tete que o JP deu em cima da Mirela! DEU EM CIMA! É diferente de transar. A Mirela que me contou. A mi tá aí para confirmar. DEU EM CIMA

Mesmo que isso fosse verdade, o que definitivamente não é, Luiza JAMAIS poderia desestabilizar Stefani dessa forma tão desumana e insensível! O foco e as atenções deveriam estar nas votações, e não nessas picuinhas infantis que não nos levarão a lugar nenhum.

