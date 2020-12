Dying Light 2: game pode ganhar novidades em 2021

Através de mensagem compartilhada no servidor do Discord de Dying Light 2, um membro do estúdio Techland indicou que o desenvolvimento do game está progredindo e que novidades podem ser reveladas em 2021.

Sem grandes informações desde 2019, a produção de Dying Light 2 vem sofrendo inúmeros atrasos após denúncias de conflitos entre líderes do estúdio e acusações de assédio dentro da empresa, algo que levou muitos fãs da saga a acreditarem que o jogo não passou apenas de um boato. Porém, o servidor oficial do Discord parece ter reacendido as esperanças dos jogadores ao anunciar que mais detalhes sobre o título podem surgir muito antes do que o esperado.

Confira a seguir:

A day of hope coming in the new year!! Let’s hope 2021 will be a better year all around!! from r/dyinglight

“Estamos morrendo de vontade de atualizar todos vocês sobre como o desenvolvimento está indo. Teremos novas atualizações sobre Dying Light 2 chegando no ano novo!”

Ainda não há pistas sobre os assuntos das atualizações, então resta esperar os detalhes para comemorar (ou não) alguma possível informação mais clara e amadurecida sobre os planos da Techland.

E como está o hype para a provável chegada de Dying Light 2 em 2021? Será que agora vai? Deixe sua resposta nos comentários.