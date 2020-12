Dylan Sprouse vai participar de nova série de Mindy Kaling na HBO

De acordo com informações apuradas pelo site Variety, Dylan Sprouse foi confirmado no elenco da série The Sex Lives of College Girls, desenvolvida por Mindy Kaling diretamente para o streaming HBO Max. Essa participação marcará o retorno do ator em produções seriadas depois do fim de Zack & Cody: Gêmeos à Bordo, da Disney, em 2011.

Na série, Dylan Sprouse vai interpretar Nico, um garoto prodígio na famigerada Universidade de New England, na qual estarão as protagonistas da história. O elenco ainda inclui as atrizes Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp e Alyah Chanelle Scott.

(Reprodução)Fonte: Open Road Films

Nos últimos anos, o ator participou de diversas produções cinematográficas, como os filmes Banana Split (2018), A Cinco Passos de Você (2019) e After: Depois da Verdade (2020). Entre os projetos que ainda serão lançados no futuro, já presentes em sua página oficial no Internet Movie Database (IMDb), estão os longas Tyger Tyger, dirigido por Kerry Mondragon, e Turandot, de Xiaolong Zheng.

The Sex Lives of College Girls está programada para ter, inicialmente, 13 episódios. A série vem sendo planejada desde outubro de 2019, com supervisão direta de Mindy Kaling sob sua própria produtora, a Kaling International, em parceria com a Warner Bros. Television Studios.

A atriz e comediante, que também está por trás de Never Have I Ever… (Eu Nunca…, em português), da Netflix, ainda vai atuar como produtora executiva e showrunner do projeto, ao lado de Justin Noble, que desenvolve os roteiros dos episódios.

Vale destacar que diversos outros projetos destinados ao público jovem-adulto também vêm sendo desenvolvidos diretamente no streaming HBO Max, como o spin-off de Gossip Girl.

Resta-nos aguardar por novidades relacionadas a The Sex Lives of College Girls. Por enquanto, o HBO Max continua indisponível no Brasil.