E a festa? Neymar troca mansão no RJ por cobertura em Balneário Camboriú · .

Um dia antes do Réveillon, Neymar Jr. deixou a sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e viajou de jatinho para Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde é dono de uma cobertura. A mudança de destino acontece em meio à polêmica de uma festa para centenas de pessoas no litoral fluminense. A assessoria do atleta nega que ele seja o responsável por qualquer evento com aglomeração em plena pandemia de Covid-19.

De acordo com a equipe de Neymar, a tendência é que ele passe a virada do ano em Camboriú, onde deve ficar até sexta-feira (1º). “O Neymar Jr. não fará festa alguma esse ano, estamos em plena pandemia e ele está com seus amigos e familiares”, justificou a assessoria em nota enviada ao jornal O Estado de S. Paulo.

Neymar chegou em Santa Catarina na manhã desta quarta-feira (30). O atleta do Paris Saint-Germain publicou nos Stories uma foto ao lado do “parça” Gil Cebola em um iate, na praia do Caixa d’Aço, em Porto Belo.

Ele ainda foi marcado em alguns posts, em que também citam Neymar pai e o amigo Guilherme Pitta. A página Gossip do Dia, no Instagram, publicou vídeos e fotos de Neymar com os amigos no barco luxuoso.

Festa em Mangaratiba

No domingo (27), a Agência Fábrica, empresa responsável pela festa de fim de ano de Neymar, disse que o evento cumpre todas as “normas sanitárias” exigidas pelos órgãos de saúde durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a nota, a empresa é a “idealizadora e produtora de evento de Réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas”. Em nenhum momento do texto, o nome de Neymar é citado.

A agência também afirma que o evento privado “acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização”.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o evento do astro do Paris Saint-Germain conta com cerca de 500 convidados e, para não incomodar os vizinhos, Neymar mandou construir um espaço com isolamento acústico em um anexo da sua mansão no Rio de Janeiro.

Nesta quarta (30), Neymar Jr., e os condomínios PortoBello e Aero Rural, em Mangaratiba, foram notificados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que pediu esclarecimentos sobre festas realizadas no local na última semana.

“A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis informa notificou o jogador Neymar e os condomínios PortoBello e Aero Rural, para que prestem, em caráter de urgência, os esclarecimentos necessários sobre os eventos de virada do ano, com a vinda de informações detalhadas sobre o número de convidados, organização de festas e eventuais medidas sanitárias adotadas”, disse o órgão, em nota antecipada pelo UOL.