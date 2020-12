Tays Reis precisou pegar água do poço em A Fazenda 12. Após uma atitude negligente da cantora de axé, a produção estabeleceu uma punição de 48 horas sem água encanada aos peões. Em conversa com Mariano, a peoa reclamou da situação. “É a peste”, resmungou nesta terça-feira (8).

Enquanto realizava a tarefa na área externa, Tays disse que ficar sem água é o pior castigo de todos. “Essa punição da água é a peste, é a pior que tem”, opinou.

Mariano demonstrou estar tranquilo com a situação, apontando que são consequências de estar em um reality show. “Fazer o quê? Estamos aqui para isso”, respondeu. “Você tá aqui para isso, eu não”, brincou Tays.

A punição de Tays aconteceu após a peoa usar o banheiro da sede. Como ela está na baia, não pode usar o mesmo sanitário que os demais confinados.

Nas últimas semanas, a produção do programa vem se mostrando bastante preguiçosa. De todos os castigos estabelecidos aos participantes até agora, a maioria determinou que a água encanada fosse cortada por 48 horas, ou seja: zero novidade.

