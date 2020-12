Priscila Fantin se revoltou após ser alvo de fake news que alegavam que ela estaria doente. “Já denunciei umas cinco páginas iguais, e elas não param de surgir. É como secar gelo”, lamentou a atriz nas redes sociais. Nas publicações falsas e com legendas sensacionalistas, a artista aparece caracterizada como personagens em estados deploráveis.

Pela ferramenta Stories do Instagram, Priscila chegou a compartilhar uma das fake news. Na imagem, ela aparece como uma presidiária, papel que interpretou no filme Jogo de Xadrez (2014), mas a notícia mentirosa usa a foto como se ela estivesse doente na vida real.

“Todo mundo pedindo para eu denunciar, desmentir ou processar as páginas que dizem que estou assim ‘depois de grave doença’. É um absurdo? É. Principalmente com vocês, leitores. Já denunciei umas cinco páginas iguais, e elas não param de surgir. É como secar gelo”, lamentou.

“Essa é a caracterização da personagem Mina, uma presidiária do longa Jogo de Xadrez, filmando em 2012, e que me rendeu cinco indicações e dois prêmios internacionais”, explicou Priscila.

A intérprete da índia Serena na novela Alma Gêmea (2005) ainda pediu para que os seguidores a ajudassem a denunciar as fake news. “Basta compartilhar a verdade”, disse.

“Outra foto que gostam de usar para dizer ‘você não acredita como ela está’. Personagem Maria, mãe de Jesus, durante cena do espetáculo Paixão de Cristo em 2019”, continuou Fantin.

“E tem essa, que me disseram que usam também, com o mesmo título das anteriores. Foto tirada ao sair do palco de [da peça] ‘Por Isso Fui Embora’, em 2017, para mostrar como minha personagem Pérola terminava a peça aos prantos”, completou ela, sobre uma foto em que ela aparece de maquiagem borrada.

Priscila encerrou o desabafo mostrando uma foto atual para debochar das fake news sobre ela mesma. “Veja como Priscila Fantin está após grave doença. Você não acreditar. Curta para dar força. Pessoa física. Em casa mesmo”, brincou ela.

Confira o desabafo de Priscila Fantin nos Stories do Instagram: