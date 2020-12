‘É fundamental que a voz da vítima seja preponderante’

O Bahia decidiu afastar o atleta Ramirez após as acusações de racismo com o meio-campista Gerson, do Flamengo.

Durante o confronto entre as equipes neste domingo, Gerson se revoltou após ouvir alguma coisa do jogador do Bahia e reagiu com muita veemência, o que acabou gerando uma pequena confusão com o técnico Mano Menezes, que comandava a equipe tricolor na partida. Depois do jogo, Gerson acusou Ramirez de racismo por falar “cala a boca, negro”.

Na madrugada desta segunda-feira, o Bahia divulgou nota oficial dizendo que está afastando temporariamente o jogador colombiano até que o ocorrido seja devidamente julgado. “O Esporte Clube Bahia vem a público se manifestar sobre a denúncia de racismo feita pelo atleta Gerson, do Flamengo, ocorrida na noite deste domingo (20). O atleta Indio Ramírez nega veementemente a acusação e a ele está sendo dada a oportunidade de se defender de algo tão grave”, diz a nota.

Gerson, jogador do Flamengo, durante o jogo contra o Bahia pelo Brasileiro Getty

“O clube entende, porém, que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza. Assim, decidiu afastar imediatamente o jogador das atividades da equipe até a conclusão da apuração”, concluiu o documento, que também revelou que o presidente do clube, Guilherme Bellintani ligou para o jogador do Flamengo para prestar solidariedade.

