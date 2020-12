Helena (Vera Fischer) gosta de Capitu (Giovanna Antonelli), mas não a ponto de querer a jovem como sua nora em Laços de Família. A protagonista ficará preocupada ao ver que Fred (Luigi Baricelli) pretende se separar de Clara (Regiane Alves) para ficar com a vizinha, que é garota de programa.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a personagem de Vera Fischer estará desesperada com o sumiço de Camila (Carolina Dieckmann), que descobrirá estar grávida e sairá sem rumo, sem avisar ninguém. Ivete (Soraya Ravenle) reclamará que a garota está acabando com Helena, mas a loira dirá que o problema não é só a filha.

“É a Camila, é o Fred, é a Clara, todo mundo. O Fred quer se separar da mulher dele. Diz que está dando um tempo, mas logo em seguida me confidenciou que está apaixonado por outra mulher”, contará ela aos colegas de trabalho.

“É a Capitu, vizinha minha. Ela é um amor de pessoa, um encanto”, falará a esteticista. “E daí?”, perguntará Laerte (Luciano Quirino). “Daí que ela é garota de programa. E eu sei”, revelará.

Ivete ficará completamente chocada com a informação. “Olha, eu não tenho preconceito. Mas é que será que eu posso deixar meu filho se separar da mulher dele, com a qual ele tem uma filha, por causa da Capitu, sem que ele saiba de nada? Sem contar nada pra ele? Porque eu sei que ele não sabe”, comentará Helena.

Laerte dirá que esse dilema é “de lascar”. “O que eu faço, o que uma mãe faz numa situação dessa? Conto pra ele a verdade antes que ele se envolva pra valer ou não conto?”, perguntará a protagonista. Os colegas de trabalho afirmarão que ela deve revelar a verdade a Fred.

“A mamãezinha aqui com duas batatas quentes na mão. Uma, a filha que engravida e que some com medo de que o namorado pense que ela fez de propósito. E o filho, que quer se separar da mulher por causa de uma garota de programa. O que eu faço diante desses dois fatos?”, questionará a protagonista, confusa e irritada.

