Quem fez o gol mais bonito da temporada? A resposta sairá nesta quinta-feira, na cerimônia do The Best Fifa Awards. O uruguaio Arrascaeta concorre ao Prêmio Puskás com o golaço de bicicleta pelo Flamengo diante do Ceará, no Brasileiro de 2019. Também estão na briga o seu compatriota Luis Suárez e o sul-coreano Heung-Min Son. Reveja a pintura de Arrascaeta!

Pintura de Arrascaeta concorre ao Puskás (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)