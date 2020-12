‘É hora de assumir’ · .

Na lavação de roupa suja com todos os peões de A Fazenda 12, Lucas Strabko, o Cartolouco, teve suas mentiras expostas pelos ex-companheiros de confinamento e ficou em uma sinuca de bico para se explicar. Do telão, Marcos Mion se divertiu com a situação. “Agora é a hora de assumir”, disse.

Ao tentar explicar o motivo de ter puxado Luiza Ambiel para a roça, o jornalista acabou admitindo que ficou com medo da quantidade de seguidores de MC Mirella, que era uma das opções além da musa da Banheira do Gugu.

“Mas você disse que suas primas eram fãs dela, só admitiu isso lá fora”, lembrou Luiza. “No hotel, ele falou que as primas dele não gostam da Mirella, nem seguem ela no Instagram”, soltou Lucas Selfie, arrancando gargalhadas até de Mion. “Falo mesmo! Safado, mentiroso!”, brincou o ex-Pânico.

Cartolouco acabou admitindo que errou e se sentiu mal em puxar “a mozão”. “Luiza boladassa comigo, pô! E com razão”, disse o ex-Globo. “Ele ainda queria que eu desse um beijo nele!”, gritou a modelo.

Já que estava assumindo suas mentiras, o jornalista também entregou que existiu uma combinação de votos em Raissa Barbosa. “Mas quem combinou?”, provocou Mion. “Estavam na sala eu, Biel, Rodrigão [Rodrigo Moraes] e Juliano [Ceglia]”, expôs ele.

Confira:

