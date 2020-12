Neusa Borges, 79 anos, não perdeu seu apartamento no Rio de Janeiro por passar necessidades. A questão é que, na verdade, ela alugava um endereço na “cidade maravilhosa”. Após ter um AVC (acidente vascular cerebral) em 2012, ela decidiu encerrar o contrato de locação pois não voltaria a trabalhar tão cedo. Então, se mudou para Salvador, na Bahia, onde tem um imóvel próprio. “É mentira, moro bem”, declara.

Na quarta-feira (2), a atriz deu uma entrevista para o A Tarde É Sua, da RedeTV!. Em um vídeo enviado para o vespertino, ela fez uma observação sobre a cobertura jornalística em torno das demissões de veteranos da Globo. “A mídia só fala dos atores ricos e milionários que foram mandados embora. E os artistas pobres? Nunca vi uma matéria falando dos artistas pobres que foram demitidos”, iniciou.

Em determinado momento do desabafo, Neusa citou que ela mesma não tinha muitas oportunidades na televisão e relembrou sua mudança de Estado por causa disso. “Estou morando em Salvador. Não por opção tão minha, porque eu sempre morei no Rio de Janeiro. Estou aqui porque perdi meu apartamento, porque estou desempregada desde Salve Jorge (2012)”, disse se referindo a sua última novela na Globo. Em 2014, ela fez uma pequena participação em Boogie Oogie. Depois, atuou em Escrava Mãe (2016), atualmente em reprise na Record.

No entanto, sua fala repercutiu de forma negativa como se ela tivesse perdido uma propriedade por estar em dificuldades. “Estou tão aborrecida. Toda vez que eu abro a porcaria da minha boca para falar alguma coisa, aparece outra. Engraçado, eu falo uma coisa, a pessoa escreve outra. Deturpam tudo”, reclama.

Em 2012, quando teve o AVC ela se viu diante de um processo de recuperação intenso e sem projetos na televisão tão prontamente. Por isso, decidiu se desfazer do endereço carioca. “É mentira [que perdeu o apartamento]. Eu entreguei o apartamento [alugado] porque tinha acabado de ter um AVC. Então, entreguei e vim para cá [Salvador]”, explica ao ..

“Uma coisa é perder. Entregar um apartamento que você sabe que não vai ter mais condição de pagar é outra. Por que vou ficar com uma coisa sabendo que não vou morar? Você trabalhando é uma coisa, você desempregada é outra”, continua.

O fato é que, por causa da carreira, a atriz mantinha essa moradia no Rio de Janeiro, mas sempre teve residência na Bahia. O imóvel em Salvador, aliás, foi comprado com a indenização de R$ 700 mil –ela diz que recebeu mais, mas não cita valores– que ganhou da Unidos da Tijuca por ter caído de um carro alegórico no Carnaval de 2003.

“Nos anos todos que fiquei na Globo, eles não me davam hospedagem ou alimentação como pagam para outros atores. Nunca tive essa mordomia. A minha carreira sempre esteve em evidência, por isso, escolhi morar no Rio de Janeiro [também]”, rememora.

“Mas sempre morei aqui [em Salvador]. Tenho um apartamento aqui. Inclusive, que não foi [comprado] com o dinheiro da Globo porque nunca mamei na teta da emissora. Comprei esse com o dinheiro da indenização. Comprei na mesma semana que recebi [a indenização]. Lindo! Um apartamento maravilhoso”, frisa. O endereço dela é na Barra, um dos bairros mais tradicionais da cidade.

Pandemia fechou brechó

Nos últimos anos, a atriz administrava seu brechó em Salvador e mantinha as contas com isso. O coronavírus atrapalhou o negócio. “Veio a pandemia e teve que ficar fechado. Um ano fechado pagando aluguel? Melhor fechar. Fui obrigada”, lamenta. Apesar disso, ela revela que não passa apertos. “Estou com minha aposentadoria. Não pago aluguel porque tenho meu apartamento. Moro muito bem, graças a Deus”, destaca.

O que Neusa lamenta é não ter tantas oportunidades na televisão. Por não estar com um contrato fixo, ela se diz desempregada. Daí o desabafo no vespertino da RedeTV!. Assim como ela, muitos artistas estão sem trabalho. Ao ver a comoção na demissão de veteranos com salários milionários da Globo, ela saiu em defesa de quem ganha muito menos.

“Falei que é impressionante a ênfase que a mídia dá porque fulano foi mandado embora de um emprego, o tubarão. Eles ficaram anos contratados da Globo sem trabalhar e ganhando uma fortuna. Coitadinho? Moram no exterior, têm casa com piscina e tudo”, observa.

“Olha a diferença: tem gente que ganha R$ 100 mil ou R$ 180 mil. O coadjuvante, o máximo que ganha é R$ 10 mil. No Brasil, nós sabemos que o homem branco ganha tanto, a mulher branca ganha tanto e por último vem a mulher negra”, protesta.

Apesar de não estar escalada para uma novela, a veterana pode ser vista em um trabalho inédito na televisão. Neste ano, ela participou da série Auto Posto, no Comedy Central Brasil. Em breve, ela poderá ser vista nos longas As Aparecidas, ao lado de Eva Wilma, e Juntos e Enrolados, com Cacau Protásio. Há também dois projetos cinematográficos para 2021.

A pandemia atrapalhou a agenda artística de Neusa. Fora isso, em agosto, ela foi internada às pressas e colocou um marcapasso. Desde então, tem cuidado de sua recuperação. “Estou bem, graças a Deus. Já saí da cadeira de rodas e estou na fisioterapia intensa”, comemora.

O único susto se deu na tarde de ontem. Chateada em ver seu nome circular de forma negativa ela teve um mal-estar. “Me deu um formigamento de manhã. Fui ao hospital de tanto nervoso dessa palhaçada. Falei uma coisa e as pessoas falaram outra. Mas está tudo bem, o marcapasso está bem. Foi o estresse mesmo e nervoso”, finaliza.

Veja declaração de Neusa Borges ao A Tarde É Sua:

Confira reportagem de Neusa Borges para o Domingo Espetacular, da Record, em que ela mostra seu apartamento em Salvador:

https://www.youtube.com/watch?v=oegCGT7D8wc