O Botafogo vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Para piorar, o japonês Honda pediu a rescisão do contrato e deve acertar com o Portimonense-POR.

Diego Cavalieri comemora após defender pênalti em Botafogo x Palmeiras Getty Images

A saída do meia parece que não foi bem aceita dentro do elenco alvinegro. Nesta quinta-feira, o goleiro Diego Cavalieri postou uma mensagem nas redes sociais que foi encarada como uma “indireta” para Honda.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“É muito fácil fugir, mas eu não vou“, escreveu o goleiro. A frase é da música “Fórmula Mágica da Paz”, do Racionais Mc’s.

Logo após a mensagem, diversos torcedores destacaram o posicionamento do goleiro. A maioria elogiou a postura do experiente jogador.

Cavalieri vem sendo o titular do gol do Botafogo. Isso porque Gatito Fernández se recupera de um edema ósseo e não tem previsão de volta.

Nesta semana, Diego Cavalieri teve a renovação de seu contrato publicada no BID da CBF.

O goleiro vai permanecer em General Severiano até o fim de 2021.