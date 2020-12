É supersticioso? As ‘coincidências’ que jogam a favor e contra o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil

Na noite da última quarta-feira (24), Palmeiras e América-MG ficaram no 1 a 1, em São Paulo, pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Após um início nervoso por parte do time paulista, que viu Ademir abrir o marcador em erro crasso de Emerson Santos, o Verdão empatou no final da primeira etapa, com Gustavo Gomez.

Em busca da quinta final de Copa do Brasil em sua história, o Palmeiras acumula história na competição nacional, o que faz com que algumas coincidências apareçam ao longo dos anos, tanto as boas quanto as ruins.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na edição de 2020/2021, dois fatores apontam benefícios e dificuldades ao time paulista.

A primeira delas é o fato do São Paulo estar do outro lado da chave. Tal coincidência aconteceu nas temporadas 2012 e 2015. Curiosamente, nas duas oportunidades, o Tricolor acabou eliminado na fase semifinal e de quebra ainda viu o arquirrival erguer o troféu nas duas finais.

Em 2012, o São Paulo foi eliminado pelo Coritiba, enquanto o Palmeiras garantiu a vaga em cima do Grêmio. Três anos depois, foi a vez do Santos passar por cima do São Paulo com duas vitórias. Por outro lado, o Verdão bateu o Fluminense, nos pênaltis, para ir à decisão.

Porém, existe um fator que não costuma ser muito positivo para o Palmeiras se tratando de Copa do Brasil: o fato de fazer a segunda partida da semifinal longe de São Paulo. Com quatro finais no currículo, o Palmeiras se classificou para a grande decisão da Copa do Brasil fora do estado apenas na edição de 1996.

Após vencer o Grêmio na partida de ida por 3 a 1, o Verdão perdeu no Olímpico por 2 a 1, mas por conta do saldo positivo, garantiu vaga na grande final. Mas, o time acabou ficando com o vice-campeonato após derrota para o Cruzeiro, no Palestra Itália, por 2 a 1.

Mas, nas outras três edições nas quais foi finalista e que ficou com o título, o Palmeiras decidiu as classificações em São Paulo.

Em 1998, após duas partidas com o Santos, o Verdão ficou com a vaga dentro do Morumbi. Posteriormente, em 2012, a classificação aconteceu após eliminar o Grêmio na Arena Barueri.

E, em 2015, com o Allianz Parque pronto, o Palmeiras eliminou o Fluminense, nas penalidades, para ir à final e ser tricampeão em cima do Santos.

Desta vez, em 2020, a equipe paulista volta a fazer uma decisão de semifinal longe de São Paulo. Para eliminar o América-MG, basta uma vitória simples. Um novo empate, qualquer que seja, levará a disputa para os pênaltis.