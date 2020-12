‘É uma criança com demônio no corpo’ · .

Apesar da grande paixão que Íris (Deborah Secco) nutre por Pedro (José Mayer), o grosseirão deixará claro que não a vê como mulher em Laços de Família. Numa conversa com a mãe da garota, o administrador do haras rejeitará qualquer perspectiva de um romance entre ele e a jovem. “Quando olho pra ela, vejo uma criança”, dirá ele.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, assim que chegar ao Rio de Janeiro, Ingrid (Lilia Cabral) irá para a casa de Pedro e verá Íris deitada na cama dele. Furiosa ao pensar que sua filha está transando com o machão, a gaúcha dará uma surra de cinta na garota.

Após apanhar muito, Íris conseguirá explicar que não aconteceu nada entre ela e o primo, e em seguida Ingrid conversará com Pedro sobre o assunto.

“Francamente, você pensa que eu posso estar mantendo qualquer coisa com a Íris? Isso até me ofende. Peguei essa menina no colo quando nasceu. Quando olho pra ela, vejo uma criança. Uma criança com demônio no corpo, tá certo, mas ainda assim uma criança”, dirá ele.

Ingrid falará que ficou cega ao ver a filha na cama e que morre de preocupação. “Ela tá impossível de aturar, todo dia arruma uma encrenca aqui, na casa da Helena (Vera Fischer), no meio da rua, em todo lugar”, acusará o personagem de José Mayer.

Ele ainda fará fofoca de que Íris e Camila (Carolina Dieckmann) não estão se falando e que a jovem bateu num playboy que queria montar em seu cavalo. “Agora estou começando a entender as suas reclamações”, falará Ingrid.

Mas, apesar da rejeição de Pedro, a personagem de Deborah Secco conseguirá reverter a situação. No final da novela, ela finalmente conquistará o coração do grosseirão, e os dois terminarão Laços de Família juntos.

