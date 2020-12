Edmundo decide não renovar contrato e deixa o Fox Sports

O dia foi bastante movimentado nos canais da Disney. De acordo com o relato de fontes próximas a situação ao LANCE!, Edmundo decidiu não renovar com o Fox Sports e irá deixar o canal no fim do mês de dezembro.

De acordo com relatos, a Disney tinha interesse em renovar o vínculo do ex-jogador, que se encerra no fim de dezembro. Entretanto, Edmundo se antecipou antes mesmo de qualquer negociação e comunicou sua saída.

Através de sua conta no Instagram, Edmundo fez uma publicação enigmática dando indícios de que deixaria o canal, mas sem cravar a informação.

– Vou ficar com saudades desse lugar e dessas pessoas que encontrei na Fox – disse.

Procurado pelo LANCE!, a Disney não confirmou a informação e enviou o seguinte comunicado:

– Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil. A reformulação faz parte do planejamento da Companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes – afirmou.

*Estagiário, sob supervisão de Tadeu Rocha.