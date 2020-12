Edmundo se despede do Fox Sports e não descarta futuro fora da televisão

O ex-jogador Edmundo confirmou nesta terça-feira a informação de que deixaria os canais ‘Fox Sports’. O ‘Animal’ agradeceu ao Grupo Disney, dono do canal, e que vem fazendo uma série de mudanças. Segundo apurou o LANCE!, a Disney buscou a renovação com o comentarista, que não aceitou.

– Agora é oficial. A partir de hoje não trabalho mais nos canais Disney. Em primeiro lugar quero agradecer José Emílio Ambrósio, que, ainda na RedeTV, falou que eu faria muito sucesso. Eu não acreditei muito, mas foi uma grata surpresa a aceitação do público. Depois fui para TV Bandeirantes, um projeto sensacional, onde tive oportunidade de fazer duas Copas do Mundo e conheci pessoas incríveis. E ai veio o convite do Fox Sports – afirmou.

Edmundo afirmou que estava triste com a saída e que o futuro pode ser fora da televisão. Ele destacou, entretanto, que qualquer decisão só será tomada no próximo ano.

– Claro que estou triste, mas vou aproveitar esse período de final do ano, dar uma descansada, cuidar de mim, da saúde e da minha família. A partir de janeiro, vou decidir o que fazer da minha vida. Ou continuar como comentarista ou iniciar uma nova carreira, uma nova empreitada – destacou.