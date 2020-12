Eduardo Barroca confirma saída de lateral Marcinho: “Realmente não vai ficar”

Sem acordo para renovar o contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro, o lateral-direito Marcinho está de saída do Botafogo. O técnico Eduardo Barroca confirmou o adeus do atleta de 24 anos.

“Tive uma conversa com ele, realmente não vai ficar. O contrato se encerra no final do ano”, declarou Eduardo Barroca, após a derrota da equipe para o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Marcinho, por sinal, nem sequer foi relacionado para o duelo por decisão do técnico devido a um problema físico.

O lateral-direito, de 24 anos, fez apenas quatro partidas em 2020 pelo Botafogo. Marcinho se lesionou ainda na pré-temporada e precisou operar o joelho direito. Em setembro, nova artroscopia foi necessária para limpar o local da sutura da primeira cirurgia.

O primeiro jogo de Marcinho no ano foi em novembro, no dia 22, contra o Fortaleza. Ele engatou uma sequência de quatro partidas, mas recebeu críticas pelas atuações contra Flamengo e São Paulo. Depois, foi relacionado para dois jogos e ficou fora da lista contra o Corinthians.

O lateral-direito viveu bons momentos com a camisa do Botafogo. chegando a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira no ano passado. Marcinho chegou ao clube ainda nas categorias de base e se consolidou no time principal em 2018.