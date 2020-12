‘Ei Nerd’ hackeado: canal é invadido para promoção de golpes

O canal “Ei Nerd”, comandado por Peter Jordan, foi hackeado na madrugada do último domingo (13). Com mais de 10 milhões de inscritos no YouTube, o canal está sendo utilizado por cibercriminosos que substituíram sua identidade por imagens de uma companhia chamada Ripple Foundation para divulgar golpes com criptomoedas.

Todos os vídeos do canal foram preservados e ainda estão disponíveis para serem assistidos — sendo a última publicação original do canal feita no mesmo domingo, mas tanto o perfil, quanto a imagem tema do canal, fazem referência à Ripple Foundation, promovendo o que seria um golpe envolvendo o sorteio de criptomoedas através de uma transmissão ao vivo.

Peter Jordan não demorou muito para ir ao Twitter para entrar em contato com seu público e com o perfil oficial do YouTube Brasil. Segundo um vídeo publicado em canal secundário, qualquer canal administrado pelo seu e-mail principal pode ser tomado pelos atacantes, já que a conta principal do usuário foi tomada pelos hackers, incluindo as senhas sincronizadas no navegador.

Em detalhes, Peter comenta que os hackers tomaram controle sobre suas contas através de phishing. Um e-mail malicioso foi enviado ao youtuber, supostamente oferecendo acesso antecipado ao aguardado Cyberpunk 2077. A mensagem carregava um link que o encaminhou para o download de um executável malicioso, permitindo controle do PC.

O processo de recuperação dos canais e da conta pode demorar, comenta Peter. Esta é a segunda invasão que acontece a um canal de YouTube brasileiro, onde os hackers logo em seguida transmitem conteúdo com promoção a algum tipo de golpe. No caso do Zangado, o primeiro canal invadido, o processo de recuperação do canal levou cerca de uma semana.