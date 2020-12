Lipe Ribeiro perdeu a linha ao saber de uma nova fofoca feita por Luiza Ambiel durante a festa com os participantes de A Fazenda 12. A ex-Banheira do Gugu contou para Stéfani Bays sobre um possível romance entre JP Gadêlha e MC Mirella. Ao saber do comentário, o ex-MTV ficou revoltado. “Ela é ruim”, disse na madrugada desta quarta-feira (16).

Stéfani ficou bastante abalada com o comentário de Luiza, pois sempre demonstrou ter interesse no bombeiro. Ao ver o estado da influenciadora digital, Jojo Todynho assumiu o papel de amiga conselheira.

“Esquece Mirella, esquece JP! Foca em você! Você é finalista, porra. Nós somos finalistas. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Depois ela ainda me vem pedir desculpa pelas coisas. O que ela tinha que abrir a boca? Ela não tinha que te falar nada, Stéfani. Olha onde a gente tá, cara. A gente tá cansado. Ela fez na maldade”, alertou a funkeira.

Durante o papo, Lipe Ribeiro falou sobre o momento em que brigou com Luiza na lavação de roupa suja de terça-feira (15). “Ontem eu cheguei e chorei porque eu briguei com aquela idiota…”, comentou.

O empresário ainda aproveitou o momento pós-festa para detonar a ex-peoa. “Ela é ruim, chata pra caralho e ela se acha alguma porra. Ela emana energia ruim. A nossa energia tá tão boa, vai se preocupar com Luiza Ambiel?”, ironizou.

