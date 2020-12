Elba Ramalho ameaça processar quem divulgar fake news de festa em sua mansão · .

Elba Ramalho está se sentindo lesada após sua mansão em Trancoso, na Bahia, ter sido usada para uma festa clandestina pelo locatário do imóvel. Segundo ela, seu nome está sendo envolvido em falsas notícias sobre a aglomeração em plena pandemia. Por isso, ela ameaçou ir à Justiça. “Estou entrando com ação judicial contra todas as pessoas que estão fazendo isso comigo”, avisou.

Em vídeos publicados na ferramenta Stories do Instagram, a artista de 69 anos desabafou sobre a questão envolvendo sua propriedade. Na terça-feira (29), uma grande festa realizada numa casa que pertence a ela foi interrompida pela polícia.

O evento tinha cerca de 500 pessoas, que pagaram ingressos para estarem lá. A cantora não estava presente nem tem relação com o acontecimento, pois alugou a casa para o período de fim de ano. Ela está hospedada num resort a dez quilômetros do endereço e, no momento da celebração, estava em uma missa.

Na quarta-feira (30), Elba publicou em seu Instagram a notícia de que o empresário Guilherme Souza, o locatário, tinha assumido o erro e pedido desculpas pelo encontro clandestino. Ele acatou o pedido da artista e rescindiu o contrato de locação, pois havia alugado o imóvel até 4 de janeiro.

Mesmo após tudo esclarecido, a cantora desabafou que continua sendo alvo de críticas pela aglomeração. “A verdade já apareceu, as pessoas já sabem, mas continuam republicando fake news. [Estão] Fazendo montagens bem ruins e maldosas para me comprometer. Eu estou pedindo a essas pessoas que se retratem. Mas elas continuam insistindo no erro e na mentira”, lamentou.

Diante da disseminação de inverdades na internet, Elba avisou que entrará na Justiça contra os autores das notícias falsas. “Eu não gostaria de terminar meu ano fazendo isso. Mas sou obrigada a fazer. Então, para você que continua plantando ódio contra mim, se prepare. Porque vou cobrar bem caro”, alertou.

“O mais interessante é que os famosos e as famosas que estavam na tal festa não sofreram nada. Ficaram quietinhas. Ninguém disse nada. Eu, que não estava na festa, estou sendo apedrejada. O mundo é assim mesmo: é cruel. A maledicência, a maldade humana não tem limite”, desabafou.

A cantora, que fez uma participação em Flor do Caribe (2013), atualmente em reprise na Globo, se sentiu lesada e constrangida por ter seu nome envolvido na polêmica. “Acho que o vírus que mais mata é o do ódio, da mentira e da inveja. Esse vírus é muito perigoso também, porque mata a alma. Aniquila com a tua dignidade quando você solta esse vírus no ar contra alguém”, analisou.

