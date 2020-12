‘Ele e Casemiro seriam um meio-campo fantástico’

Nesta quinta-feira (17), a Fifa anunciou a seleção da última temporada. Atualmente no Liverpool, o meia Thiago Alcântara foi um dos 11 nomes do time por conta de toda a temporada pelo Bayern de Munique, sendo um dos destaques da conquista da tríplice coroa (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Uefa Champions League).

Brasileiro naturalizado espanhol assim como Thiago, Marcos Senna, em entrevista ao ESPN.com.br, afirmou que o meia do Liverpool seria titular na equipe treinada por Tite.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Qualquer seleção do mundo gostaria de um jogador como esse, como Thiago. No Barcelona ele não teve a oportunidade de desenvolver o futebol que desenvolveu no Bayern, porque no Bayern foi aonde ele conseguiu desenlvover o futebol que todos nós esperamos dele, um grande jogador. E o Brasil, na verdade, a gente sempre teve duas ou quase três seleções, a gente tem esse privilégio dessa quantidade de jogadores, mas obviamente, hoje em dia, se a gente vê a Seleção Brasileira, continuamos tendo muitos bons jogadores, mas o Thiago seria titularíssimo nessa Seleção”, começou por dizer.

Atualmente aposentado, Marcos Senna, que foi campeão da Eurocopa em 2008 e marcou época defendendo as cores do Villarreal, imaginou uma dupla formada por Thiago Alcântara e Casemiro na seleção canarinha. Para o ex-volante, os dois formaria um meio-campo fantástico.

Thiago Alcântara comemora gol sobre a Argentina pelas eliminatórias. Getty Images

“Acho que o cara que realmente acompanha futebol e que está sempre bem informado do que está acontecendo no mundo, sabe que o Thiago, hoje, seria um titularíssimo hoje na nossa seleção. Não é que tem que tirar o Casemiro, mas fico pensando, Thiago e Casemiro seria um meio-de-campo fantástico, essa é a minha opinião, eu veria um meio-campo fantástico com esses dois”, finalizou.



1 Relacionado

A seleção da última temporada divulgada pela Fifa no prêmio The Best teve: Alisson; Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Van Dijk e Alphonso Davies; Thiago Alcântara, Kimmich e De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski.

Além de lugar no time da Fifa de 2019-20, Thiago Alcântara também figurou no top 10 dos melhores jogadores do mundo. O brasileiro naturalizado espanhol ficou com o 8º lugar, na frente de Neymar.