‘Ele é muito lerdo’ · .

Luísa Sonza e Vitão vão passar o primeiro Réveillon juntos. Com namoro assumido desde setembro, o casal está curtindo uma folga. Nesta quarta-feira (30), a cantora de 22 anos abriu uma caixa de perguntas no Instagram para responder dúvidas dos seguidores sobre a relação com o artista. Segundo ela, Vitão é “muito lerdo” e precisou de um empurrãozinho.

“Eu tomei a atitude [para começar o romance]. O Vitor é muito lerdo. Eu sou mais ligeirinha. Aí falei assim: ‘Nada para fazer, solteira…’. Mudei o jeitinho de ver o bichinho aqui. Ele demorou!”, comentou ela nos Stories.

Um dos seguidores questionou se Vitão era quieto apenas na frente das câmeras. Luísa disse que não. “Ele é supertímido. Antes de a gente começar a ficar, eu achava ele um porre porque ele é muito quieto e eu sou a pessoa que mais fala no mundo”, assumiu a artista. “Eu sou meio tímidão mesmo”, confessou ele.

O casal também explicou que um costuma usar as roupas do outro, apesar de Luísa ter iniciado um “protesto” recentemente. “Eu não uso mais as roupas dele. Estou em um protesto porque teve um dia que fui pegar uma camiseta dele e ele disse: ‘Não, essa não’. Nunca mais”, brincou.

Luísa Sonza anunciou a separação de Whindersson Nunes em abril. Em junho, ela e Vitão publicaram fotos em clima romântico. No entanto, os registros faziam parte de uma estratégia de marketing para lançar a música Flores.

O namoro dos dois só foi confirmado três meses depois. Após sofrer uma série de ataques e críticas por parte dos internautas, a cantora afirmou que não traiu o ex-marido com o atual namorado.

“Eu não acho que eu tenho que me justificar e nem dar satisfação para vocês de coisas que eu nunca fiz e nunca faria com um ser humano. Então, acho que eu me prestar a esse papel de vir me explicar, acho que vocês não merecem minha atenção, pessoas que me atacam não merecem”, declarou Luísa em setembro.

