Ele voltou: Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Vasco

Reposição feita. Um ano depois, Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Vasco. Será ele o técnico que, no lugar de Ricardo Sá Pinto, vai tentar evitar o rebaixamento do Cruz-Maltino. Ele assinará contrato até o fim deste Campeonato Brasileiro, em fevereiro, e chega acompanhado do auxiliar Mauricio Copertino e dos preparadores físicos Antônio Mello e Daniel Félix – os dois primeiros estiveram com Luxa no Cruz-Maltino na primeira passagem.

A decisão foi tomada, assim como tudo no futebol cruz-maltino atual, de forma conjunta entre Alexandre Campello, atual presidente, e Jorge Salgado, próximo mandatário. Mas quem tomou as rédeas da negociação foi Alexandre Pássaro, recém-contratado para ser dirigente no departamento de futebol.

Vanderlei Luxemburgo foi contratado no início do Campeonato Brasileiro de 2019 e fez trabalho de reorganização do time para tirá-lo da zona de rebaixamento. Tal projeto foi bem sucedido, mas os salários atrasados e a perspectiva de que o cenário financeiro ruim continuasse fizeram com que o treinador optasse por deixar São Januário.

Aos 68 anos, Luxemburgo volta a trabalhar depois de ter sido demitido do Palmeiras em outubro. Ele havia rumado exatamente ao Alviverde quando deixou a Colina Histórica. O Vasco deve mais de R$ 1 milhão ao treinador, mas o valor está negociado.

Confira a nota publicada no site oficial do clube:

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do time profissional. Junto com o experiente treinador, de 68 anos, chegam o auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo (chefe da preparação física) e Daniel Félix.

Esta será a segunda passagem de Vanderlei pelo Vasco. Na primeira, entre maio e dezembro de 2019, ele dirigiu o time em 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e dez derrotas. Em 2020, o técnico esteve até o mês de outubro à frente do Palmeiras, onde conquistou o Campeonato Paulista.

O contrato de Vanderlei com o Vasco será, inicialmente, até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, de forma a enfocar completamente no cumprimento das metas esportivas da equipe para esta competição.”